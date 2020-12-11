Леся Никитюк летала на корыте во время путешествия на Закарпатье

Ведущая Леся Никитюк нашла на Закарпатье опасную переправу через реку.

"Le Маршрутка", которую показывают на "Новом канале", продолжает путешествовать по Украине. Жажда приключений занесла Никитюк и водителя Богдана Богдановича в мистические горы. Ведущая исследовала Закарпатья и наткнулась на 2 человек, которые крутились у корыта.

"Когда я увидела конструкцию издалека, то подумала, что это ZipLine - переправа на страховке. Но вблизи поняла, что это подвешенное корыто. Оказалось, что вместо моста в этом селе есть такая переправа. Местные составили в кучу старые рельсы, шины, провода и сделали гениальную конструкцию", - сказала ведущая.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" Никитюк летала на корыте

Переправа находится в селе Нижний Быстрый. Пользуются ею и молодежи жители, и те, кому уже далеко за 70. Попробовала пролететь над рекой и Никитюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ведущие Манько и Узол показали неизвестные туристические места Львовщины

"То корыто такое твердое. Было очень страшно лететь. Думала, что упаду оттуда прямо в реку. А теперь представьте, что так местные ежедневно переправляются на нужный берег. Захотели хлеба - сели в корыто и полетели за ним", - рассказала телеведущая.

Ведущая Леся Никитюк познакомилась с женщиной, которая создает обереги на сушеной рыбе. В Украине рисуют иконы не только по традиционным технологиям. О необычной традиции - создавать иконы на сушеной рыбе - узнала Никитюк.