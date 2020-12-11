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пятница, 11 декабря 2020 14:05

Леся Никитюк летала на корыте во время путешествия на Закарпатье

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Ведущая Леся Никитюк нашла на Закарпатье опасную переправу через реку.

"Le Маршрутка", которую показывают на "Новом канале", продолжает путешествовать по Украине. Жажда приключений занесла Никитюк и водителя Богдана Богдановича в мистические горы. Ведущая исследовала Закарпатья и наткнулась на 2 человек, которые крутились у корыта.

"Когда я увидела конструкцию издалека, то подумала, что это ZipLine - переправа на страховке. Но вблизи поняла, что это подвешенное корыто. Оказалось, что вместо моста в этом селе есть такая переправа. Местные составили в кучу старые рельсы, шины, провода и сделали гениальную конструкцию", - сказала ведущая.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
  Никитюк летала на корыте
Никитюк летала на корыте

Переправа находится в селе Нижний Быстрый. Пользуются ею и молодежи жители, и те, кому уже далеко за 70. Попробовала пролететь над рекой и Никитюк.

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"То корыто такое твердое. Было очень страшно лететь. Думала, что упаду оттуда прямо в реку. А теперь представьте, что так местные ежедневно переправляются на нужный берег. Захотели хлеба - сели в корыто и полетели за ним", - рассказала телеведущая.

Ведущая Леся Никитюк познакомилась с женщиной, которая создает обереги на сушеной рыбе. В Украине рисуют иконы не только по традиционным технологиям. О необычной традиции - создавать иконы на сушеной рыбе - узнала Никитюк.

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11
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