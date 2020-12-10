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четверг, 10 декабря 2020 18:05

Иконы на камбале: украинская художница возродила древнюю чумацкую традицию

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Ведущая Леся Никитюк познакомилась с женщиной, которая создает обереги на сушеной рыбе.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
  На камбале Оснач изображает Деву Марию, Иисуса, Святого Николая и самых чумаков
На камбале Оснач изображает Деву Марию, Иисуса, Святого Николая и самых чумаков

В Украине рисуют иконы не только по традиционным технологиям. О необычной традиции - создавать иконы на сушеной рыбе - узнала Никитюк. Телеведущая путешествует "Le маршруткой", что показывают на "Новому каналі".

"Впервые в жизни видела картины и иконы на рыбе. Но узнала, что чумаки, которые 200 лет назад возили соль, рисовали образы святых на камбале. Такую рыбу цепляли к возу, и она служила оберегом. Конечно, официальная церковь считает это святотатством", - рассказывает ведущая.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
  На камбале Оснач изображает Деву Марию, Иисуса, Святого Николая и самых чумаков
На камбале Оснач изображает Деву Марию, Иисуса, Святого Николая и самых чумаков

Однако художницу Оксану Оснач это не остановило. На камбале она изображает Деву Марию, Иисуса, Святого Николая и самых чумаков, которые и положили начало традиции рисования на рыбе. Интересно, но в христианстве рыба - символ Иисуса.

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"Человеку свойственно видеть образ того, кому он молится, в различных предметах. Да и раньше на различных плоских поверхностях изображали святых. Мы просто мало об этом знаем", - объясняет Оснач.

Телеведущая и певица 32-летняя Леся Никитюк после ослабления карантинных мероприятий стала активно путешествовать по Украине. Звезда размещает в Іnstagram снимки со своих путешествий. В последней публикации знаменитость пошутила, что путешествия снова заполонили ее жизнь и Іnstagram.

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Дата
10
декабря

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