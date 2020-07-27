LeМаршрутка снова на колесах: Леся Никитюк показывает живописные уголки Украины

Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Телеведущая и певица 32-летняя Леся Никитюк после ослабления карантинных мероприятий стала активно путешествовать по Украине.

Звезда размещает в Іnstagram снимки со своих путешествий.

В последней публикации знаменитость пошутила, что путешествия снова заполонили ее жизнь и Іnstagram.

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"В последнее время я только и пишу что о путешествиях по Украине! Давайте немножко о себе. Я Леся и я пишу о путешествиях по Украине", - написала телеведущая.

Никитюк снимает проект #LeМаршрутка. Тревел-шоу разрабатывает и проходит свежие маршруты по Украине.

Украинская ведущая Леся Никитюк похвасталась спортивными достижениями. Знаменитость опубликовала в Instagram фото, на которых показала подтянутую фигуру в изумрудном нижнем белье. Оно удачно подчеркнуло аппетитные формы Леси и рельефный пресс. Как оказалось, сейчас Никитюк активно занимается своим телом и начала ежедневно делать планку. Выполняет упражнение не менее 4 мин, что также подтвердила фотографией. "Я не скажу, что она особенно помогает, если жрать жареное, много сладкого и мучного! Но хоть какой-то рельеф появился. Я не про живот!", - подписала звезда фото.