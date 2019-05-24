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пятница, 24 мая 2019 12:37

Казаку нужны степь, хлеб и небо: 5 мест силы от Александра Ярмолы
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Самым грандиозным национальным мифом для Украины стали казаки. Лихие ребята, которые могут выхватить саблю и снести голову противнику. Или очаровать, добавить себе сил или заставить облака раздвинуться, как это умели характерники. По ним осталась военная слава и много мест-свидетелей их побед. Фронтмен группы "Гайдамаки" Александр Ярмола рассказал о 5 местах силы украинского казачества, где до сих пор можно ощутить его дух. Спойлер: это не Хортица.

Автор: Фото предоставлено Александром Ярмолой
  Фронтмен группы "Гайдамаки" Александр Ярмола
Фронтмен группы "Гайдамаки" Александр Ярмола

Буцко-Томаковская сеч

(Поселок Томаковка Днепропетровской области)

Это место, с которого все началось. Именно здесь казаки основали свою первую Сечь в 1560-х. Здесь стартовало первое большое казацкое восстание во главе с Криштофом Косинским. Буцко-Томаковский остров был всегда важным стратегическим пунктом у запорожцев. Потому что южный берег был очень крутым. Его можно было использовать, как оборонительный вал. На территории острова нашли источник с целебной водой. Говорят, что она помогает при различных заболеваниях. В свое время она придавала сил запорожским казакам. Сейчас ее может попробовать каждый. Есть и минус - рассмотреть особенности казачьего быта не получится. Сейчас сеч затоплена водами Каховского водохранилища. Но на берегу есть памятный знак, установленный современными казаками.

Автор: http://ntm.net.ua
  Буцко -Томаковская сеч
Буцко -Томаковская сеч

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Каменная могила

(поселок Мирный в Запорожской области)

На месте силы можно почувствовать мощное энергетическое действие. Ранее они располагались на древних могилах. Потому что вместе с умершими в землю клали и культовые предметы. Такие места использовали для обрядов. Казаки были христианами, но хорошо умели чувствовать такие места. Недаром первое упоминание об этом феномене связана с 14 казаками, которые во время русско-турецкой войны стояли там на посту. Недалеко от памятника сейчас находится полигон. 2014-го я с группой был там с волонтерской поездкой. В год, когда Украина возродила своих казаков, которые снова стали на защиту своего Отечества.

Автор: 7 чудес України
  Каменная могила
Каменная могила

Токовское

(село Токовское Днепропетровской области)

Там находится зимовщик последнего атамана запорожцев Петра Калнышевского. Он активно занимался заселением и экономическим развивитием запорозьських земель. Рядом с имением находился глубокий колодец с очень вкусной водой. Ранее у колодца останавливались ночевать чумаки, направляясь из Крыма в Чигирин и Киев. Еще Токовское - наш украинский Стоунхендж. Там собирались на культовые обряды много разных народов. Место сохранило свою первобытность еще со времен мезозойской эры. Обросло различными поверьями. Даже слышал, что женщины, которые долго не могут забеременеть, искупавшись в водах Токовского водопада, скоро становятся мамами. Был там 2015-го году на ОтаманФесте. Там есть озеро с повышенной радиоактивностью, в нем не рекомендует купаться. Но я с друзьями об этом не знали и запрет нарушили. Заметили только, что вода очень прозрачная и в ней нет рыбы.

Автор: ukrainaincognita.com
  Токовское
Токовское

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Могила Ивана Сирко

(село Капуловка Никопольского района Днепропетровской области)

Иван Сирко был самым знаменитым и самым мощным казаком-характерником. О нем слагали песни. Это мне как музыканту особенно приятно. Его жизнь была героической, но непростой. И даже после смерти его дух тревожили. Ломая Чертомлыкскую Сечь, российские военные отряды осквернили казацкие могилы. Уничтожили и каменный крест, который был на могиле Сирка. Лишь 25 лет спустя запорожцы на могиле атамана установили камень с надписью, где ошибочно указали датой смерти 4 мая 1680-го. Тот на самом деле умер несколько месяцев спустя. В конце ХІХ века могила находилась среди деревьев на огороде крестьянина Мазая. Этот земельный участок историк Дмитрий Яворницкий приобрел для музея имени А. Поля как одно из заповедных мест, связанных с историей Украины.

Автор: Павлоград.dp.ua
  Могила Ивана Сирко
Могила Ивана Сирко

Каменская сеч

(с. Республиканец Херсонской области)

Считаю это место возрождением феникса казацкого духа. Сеч построили после поражения Мазепы под Полтавой. Это как напоминание, что самая большая победа - это собраться после провала. Найти в себе силы двигаться вперед.

Автор: Вікіпедія
  Каменская сеч
Каменская сеч

Большинство туристов прилетает в Непал только затем, чтобы подняться на Эверест или "нарешать" себе доступ в Тибет (если, конечно, вообще прилетает). Лена Сатарова провела месяц в горной стране, не сделав ни того, ни другого. Теперь рассказывает, чем там можно еще заниматься и как оно вообще путешествовать самой по стране.

Автор: Екатерина Лукьяшко
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