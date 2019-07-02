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среда, 03 июля 2019 15:16

Как выглядит одно из самых урочищ Полтавщины - показали захватывающие фото
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Урочище Разрытая Могила в Котелевском районе Полтавщины - один из крупнейших майданов области
Фото: Ольга Стенько
Урочище Разрытая Могила в Котелевском районе Полтавской области, вид с восточной стороны
Урочище Разрытая Могила в Котелевском районе Полтавской области, вид с северо-восточной стороны
Урочище Разрытая Могила в Котелевском районе Полтавско области, вид на боковой вал с северной стороны
Урочище Разрытая Могила в Котелевском районе Полтавской области, боковые валы заросли деревьями

Памятник археологии и природы местного значения урочище Разрытая Могила - один из наибольших кольцевых майданов Полтавской области.

Корреспондент Gazeta.ua побывал внутри древнего земляного сооружения.

В двух с половиной километрах восточнее села Лихачовка Котелевского района Полтавской области находится необычной формы возвышение, расположенное на мысу второй надпойменной террасы равнины левобережья реки Ворсклы.

Холм высотой 11 метров над уровнем окружающего поля образует своеобразное "кольцо" диаметром до 110 метров. В его центре - круглая глубокая яма шириной 35 и глубиной более 10 метров. Крутые склоны кольцевого вала почти обрываются в центральную углубление с уплощенным дном.

Майданами археологи называют земляные сооружения. Как правило, сооружения состоят из кольцевого вала, входа, ведущего к кольцевому углублению, и боковых насыпей, так называемых крыльев. Теорий о назначении майданов существует несколько. Впрочем, ученые до сих пор не пришли к единому выводу.

Также майданами называют специальные ямы для добычи (выжигания) смолы, дегтя и вываривания селитры. В Полтавской области известно более тысячи таких майданов. Если быть точным, то 1020 подобных геолокаций нанесено на карту и еще 175 локаций ожидают проверки. Некоторые из них розпаханы, другие густо заросли деревьями.

Майдан Разрытая Могила некоторые исследователи считают грандиозным курганом. Погребением скифской эпохи, которому более 2500 лет, поврежденным при каких-то обстоятельствах. В пользу этой теории свидетельствует то, что археологи обнаружили группу курганов с захоронениями VI-V вв. до н. э., которые находятся вокруг основного сооружения. На время осмотра курганы имели признаки давнего разорения. Однако сохранили свой внутренний вид, что позволило установить их назначение.

По другой научно-исследовательской версии, это остатки укрепления вокруг древнего поселения. В таком контексте вспоминал это урочище в своих "Археологических заметках" Тарас Шевченко.

Автор: Игорь Корост
  Урочище Разрытая Могила в Котелевском районе Полтавщины - один из крупнейших майданов области, аэрофотосъёмка
Урочище Разрытая Могила в Котелевском районе Полтавщины - один из крупнейших майданов области, аэрофотосъёмка

Само название "Разрытая Могила" появилась несколько сотен лет назад, когда урочище действительно было повреждено. Скорее всего, целью повреждения валов была селитра. Речь о промышленном способе ее добычи 300-350 лет назад. От такого промысла это место тоже могли назвать площадью.

Урочище Разрытая Могила также является памятником природы местного значения. Здесь заметили птиц и пресмыкающихся, а также растения, присущие степным районам Украины и практически не свойственные Полтавскому Поворсклью.

В ближайшие несколько лет вблизи урочища Разрытая Могила планируют установить конструкции смотровой площадки, а также обустроить туристическую зону отдыха. Речь о развитии объектов гостиничной сферы и заведений общественного питания. Об этом неоднократно заявляли в Котелевский райгосадминистрации и Департаменте культуры и туризма Полтавской ОГА. Пока единственные работы, чьи следы можно увидеть неподалеку урочища - сельскохозяйственные. Кольцевой вал находится среди пашни.

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Тропинка к холмам Разрытой Могилы извивается между деревьями и поднимается на вал с юга. По словам археолога и историографа Александра Супруненко, входить на территорию курганов надо определенным образом. Обязательно с южной или юго-западной стороны - по крайней мере, не с северной. Такие традиции передаются в народе веками и связанные с мифическими верованиями.

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Автор: Ольга СТЕНЬКО
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