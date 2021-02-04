Как рассказывать об Украине иностранцам: мобильные приложения, которые могут помочь в этом

Поделились приложениями, с помощью которых можно узнать больше об Украине и лучше ее понять. Фото: Meest

Если у вас есть знакомые иностранцы, которые интересуются украинской культурой, и вы уже показали им видео "Україна з неба", подарили календарь с украинскими пейзажами, рассказали, что борщ – только украинский, и нуждаетесь в новых идеях, то предлагаем довольно простое решение – поделиться приложениями, с помощью которых можно узнать больше об Украине и лучше ее понять.

Bandura App – мобильное приложение, в котором можно поиграть на различных видах бандуры (старосветской, черниговской, харьковской), гуслях, торбане и бубне. Самой большой популярностью "цифровая бандура" пользуется в Индии, США, Латинской Америке, странах ЕС, Великобритании, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратах, а количество часов игры составило 1 250 000. Михаил Голобородько, создатель Bandura App (вместе с Анастасией Войтюк), рассказал в интервью Gwara Media, что благодаря работе над приложением у него "очень расширилось понимание бандуры в целом. Понял, что ее история – довольно интересная и не очень общеизвестная". Сейчас приложение доступно на украинском, испанском, английском и португальском языках.

Pocket city AR (Карманный город) – это проект общественной организации Skeiron. Только скачать приложение недостаточно – нужно сначала приобрести AR-открытки. После этого можно их оживить. На открытках изображены различные украинские памятники архитектуры: наводите экран смартфона на них – и появляется 3D-копия памятника. Есть разные комплекты: Киев, Харьков, Одесса, Львов и вообще вся Украина. К примеру, в киевском комплекте можно оживить и подробно рассмотреть со всех сторон Софиевский собор, Костел святого Николая, памятник основателям Киева, Золотые ворота и Национальную оперу Украины. Сейчас открытки можно получить бесплатно, для этого нужно зарегистрироваться в гугл-форме.

Track Holodomor History – приложение к сайту Музея Голодомора. На сайте можно осуществить 3D-тур по музею и посетить его экспозиции, а в мобильном приложении есть карта Киева с различными объектами: можно выбрать объект, посмотреть фотографии, каким он был во времена Голодомора, а каким сейчас, и прочитать короткую статью-комментарий о том, что происходило здесь во времена Голодомора, а также видео с воспоминаниями людей об этих местах. Доступные языки пока – украинский и английский. Среди объектов на карте – Речной вокзал, через который крестьяне пытались бежать из сел в Киев, пустырь возле Караевской бане, Вознесенская церковь, Верхний и Нижний валы и др.