Как гуляют поляки в рождественские дни - фото

Фото: Ольга Стенько

На рождественские и новогодние праздники в польский город Вроцлав ежегодно съезжаются тысячи туристов. На площади Рынок в центре города разворачивают рождественскую ярмарку, которая длится почти месяц - с конца ноября до 26 декабря.

Корреспондент Gazeta.ua увидел рождественские гуляния во Вроцлаве собственными глазами.

Даже в будни ярмарка на площади Рынок работает с самого утра. Здесь открывают палатки с сувенирами, сладостями и новогодними украшениями.

На площадь водят детские экскурсии - каждый день можно встретить детей не только среднего школьного возраста в сопровождении учителя, но и дошкольников.

Автор: Ольга Стенько Днем на рождественскую ярмарку приводят детские экскурсии

С обеда над площадью появляются ароматы свежеприготовленной пищи. Под вечер ярмарка оживает: кроме большого количества туристов, сюда съезжаются и горожане.

Здесь угощают горячим глинтвейном и предлагают традиционные для таких ярмарок блюда: жареные на гриле колбаски, шашлык, бигос, рульку с тушеной капустой и картофель.

Цены выше средних. Например, за 180 мл глинтвейна просят 12 злотых. И еще в придачу 15 злотых залога за посуду. Их вернут, если вы отдадите чашку.

Автор: Ольга Стенько Глинтвейн на ярмарке подают в керамических чашках в виде сапожка

Но для поляков рождественская ярмарка - это особая атмосфера праздника. Поэтому в уличных кафе посетителей много.

Свои товары на ярмарку привозят предприниматели со всей страны. Кроме разнообразных колбасных изделий, сыров и сладостей, на ярмарке можно приобрести изделия из шерсти и кожи, дерева и керамики, игрушки, ювелирные украшения из серебра и янтаря.

Автор: Ольга Стенько Кукольное представление начнется, стоит только коснуться ладонью специальных контактов на стекле

Для самых маленьких детей устраивают карусели и бесплатные развлечения, которые напоминают кукольный театр. Достаточно коснуться ладонью специальных контактов, как механические куклы за стеклом разыгрывают сказочные представления.

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Поздно вечером толпа утихает, ярмарка закрывается на ночь. Когда площадь пустеет, за работу берутся коммунальные службы. Чтобы рано утром первые посетители ярмарки увидели празднично одетую и безупречно чистую площадь Рынок.

Пражские Рождественские ярмарки ежегодно по оценкам туристов называют лучшими. Они еще и самые длинные - до середины января. В других западноевропейских странах все рождественские рынки с приходом Рождества заканчиваются. На Староместской площади зажигают главную елку страны. Там же - ясли с живыми овечками, козлятами и осликами. Каждый вечер на площади выступают чешские и иностранные коллективы, детские хоры. Они поют гимны, показывают рождественские сценки.