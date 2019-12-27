Чешские пивовары на Рождество варят особое пиво

Фото: Ольга Васькив

Пражские Рождественские ярмарки ежегодно по оценкам туристов называют лучшими. Они еще и самые длинные - до середины января. В других западноевропейских странах все рождественские рынки с приходом Рождества заканчиваются. На Староместской площади зажигают главную елку страны. Там же - ясли с живыми овечками, козлятами и осликами. Каждый вечер на площади выступают чешские и иностранные коллективы, детские хоры. Они поют гимны, показывают рождественские сценки.

Наибольшие рождественские ярмарки Праги проходят на двух центральных площадях столицы Чехии - Староместской и Вацлавской. На рождественских базарах много украшений для дома из еловых веток и ветвей омелы. Омела - вечнозеленый кустарник с пушистыми ветвями, символ зимних праздников в Чехии.

На ярмарках продают изделия из знаменитого богемского стекла, марионетки и куклы в национальных костюмах, золотые и серебряные ювелирные украшения с чешским гранатом и янтарем, местные деликатесы, одежду, праздничный декор, фигурные ароматные свечи, необычные елочные украшения.

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Однако самые большие очереди - до лотков с едой. Всего за 1-3 евро можно попробовать печеные каштаны, жареные колбаски, барбекю из сосисок. Для крупной компании заказывают "Вепрове колено" и пиво. На десерт - сладкий трдельник (трдло), пряники с цветным марципаном, жареные миндальные орехи с корицей и сахаром и другие лакомства.

Угощают глинтвейном, медовым вином, грогом, сидром и чешским пивом различных сортов. Среди пивоваров Чехии существует традиция варить до рождественских праздников специальные крепкие сорта пива. Каждый производитель стремится приготовить к концу года что-то совершенно особенное.

Польский город Краков ежегодно посещает 12 млн туристов в год. Треть - во время рождественских и новогодних праздников. Главные прелести зимнего Кракова - Рождественская ярмарка, художественные выставки, соляная шахта "Величка". С 26 ноября до 26 декабря в Кракове в центре города проходит Рождественская ярмарка. Он один из старейших в Европе.