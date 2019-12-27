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пятница, 27 декабря 2019 11:20

Чешские пивовары на Рождество варят особое пиво
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На Староместской площади зажигают главную елку Чехии
Фото: Ольга Васькив
На Староместской площади зажигают главную елку Чехии
На Староместской площади зажигают главную елку Чехии
На Староместской площади зажигают главную елку Чехии
На Староместской площади зажигают главную елку Чехии

Пражские Рождественские ярмарки ежегодно по оценкам туристов называют лучшими. Они еще и самые длинные - до середины января. В других западноевропейских странах все рождественские рынки с приходом Рождества заканчиваются. На Староместской площади зажигают главную елку страны. Там же - ясли с живыми овечками, козлятами и осликами. Каждый вечер на площади выступают чешские и иностранные коллективы, детские хоры. Они поют гимны, показывают рождественские сценки.

Наибольшие рождественские ярмарки Праги проходят на двух центральных площадях столицы Чехии - Староместской и Вацлавской. На рождественских базарах много украшений для дома из еловых веток и ветвей омелы. Омела - вечнозеленый кустарник с пушистыми ветвями, символ зимних праздников в Чехии.

На ярмарках продают изделия из знаменитого богемского стекла, марионетки и куклы в национальных костюмах, золотые и серебряные ювелирные украшения с чешским гранатом и янтарем, местные деликатесы, одежду, праздничный декор, фигурные ароматные свечи, необычные елочные украшения.

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Однако самые большие очереди - до лотков с едой. Всего за 1-3 евро можно попробовать печеные каштаны, жареные колбаски, барбекю из сосисок. Для крупной компании заказывают "Вепрове колено" и пиво. На десерт - сладкий трдельник (трдло), пряники с цветным марципаном, жареные миндальные орехи с корицей и сахаром и другие лакомства.

Угощают глинтвейном, медовым вином, грогом, сидром и чешским пивом различных сортов. Среди пивоваров Чехии существует традиция варить до рождественских праздников специальные крепкие сорта пива. Каждый производитель стремится приготовить к концу года что-то совершенно особенное.

Польский город Краков ежегодно посещает 12 млн туристов в год. Треть - во время рождественских и новогодних праздников. Главные прелести зимнего Кракова - Рождественская ярмарка, художественные выставки, соляная шахта "Величка". С 26 ноября до 26 декабря в Кракове в центре города проходит Рождественская ярмарка. Он один из старейших в Европе.

Автор: Ольга Васькив
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27
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