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суббота, 03 апреля 2021 10:05

Как дешево отдохнуть за границей - проверенный способ

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Как дешево отдохнуть за границей - проверенный способ
Рассказали, как сэкономить на отпуске. Фото: pixabay.com

В каждой стране есть высокий сезон отдыха, когда цены на все значительно больше, а есть низкий и дешевый. Зная, когда и в какую страну ехать, можно хорошо сэкономить.

"Я даже имею нескольких постоянных клиентов, которым звоню и говорю, куда сейчас стоит ехать, чтобы было дешево. Даже на незначительную сумму можно хорошо отдохнуть и получить массу эмоций", - рассказала Gazeta.ua владелица туристического агентства Travel Salon Валентина Гембик.

По ее словам, сезонности в первую очередь зависит от погоды и праздничных дней.

"В Египет лучше лететь в апреле, мае, сентябре, октябре и на новогодние праздники. В это время самая комфортная погода. Дешевле лететь в конце января, феврале и летом. Но летом температура будет достигать +45°С. Хотя там сухо, жару можно терпеть. В Турции дорого в июле, августе и сентябре. Цена падает, когда становится холодно. В ОАЭ наоборот летом дешевле. Там невероятная жара и влажность. На улице эффект сауны, даже экран телефона запотевает. Идеальный отдых в Эмиратах весной и осенью. Красиво и зимой, но может быть прохладно. Но не всем нужно сидеть днями в море, кроме пляжей, в каждой стране можно найти интересное занятие".

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Страны Европы без выход к морю универсальные и практически не имеют сезонности. Дороже будет разве во время праздников, например, рождественских.

Полное интервью о путешествиях с Валентиной Гембик уже доступно на Gazeta.ua. Она рассказала, в каких странах можно дешево отдохнуть, и какие изменения в привычные нам путешествия внесла пандемия коронанавирусу.

Долгожданный отпуск - это период, когда можно отовраться по полной. Часто туристы могут не обращать внимание на правила поведения и этикета в обществе. Особенно во время пребывания в отеле каждый турист желает забрать что-нибудь с собой. Но мало кто знает, что некоторые вещи действительно можно оставить себе, но это не касается всего.

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