Как дешевле всего увидеть полярное сияние: топ-советов

Жилье, перелеты, аренда машины и топливо для путешествия в Исландию стоили Дарье 840 евро. Фото: УП.Жизнь

Украинка Дарья Рогачук рассказала о том, как бюджетно поехать в Исландию.

"Жилье, перелеты, аренда машины и топливо стоило мне 840 евро. С пересадками в Кракове и Вене мы путешествовали полных 10 дней, на Исландию вышло полных 8, которых, как по мне, с головой достаточно для первого раза. Из дополнительных растрат у меня были только еда и сувениры. Из Исландии часто привозят косметику, которая добывается из термальных источников, и шерстяные свитера с традиционным узором стоят около 4-5 тыс. грн", - рассказывает Дарья, пишет УП.Жизнь.

Она рассказала, что поездку планировала за год до вылета. Девушка составила собственный топ советов, чтобы туристу без больших денег поехать в страны "северному сиянию".

Планируйте путешествие заранее

Покупайте перелеты хотя бы за полгода до путешествия. Лоукост-компании – постоянно устраивают распродажи. Бюджетный перелет в Исландию будет не прямым, а с пересадками в соседних странах – это сэкономит деньги.

Поездка осенью

Пик туристического сезона в Исландии – лето. Там в этот период теплее, погода более предсказуема, но и туристов больше и цены значительно дороже. Осенью аренда жилья и авто падает процентов на двадцать, а с конца сентября и в октябре есть возможность поймать северное сияние.

Путешествуйте компанией

Когда больше людей - больше можно сэкономить на аренде машины, жилья и еды.

Арендуйте машину

Без авто трудно почувствовать и увидеть страну. Дороги в Исландии нет, рейсовый автобус ходит не так часто. Можно выбрать автостоп, но с собственным авто вы сами себе хозяева.

В Исландии замечательные дороги. Их здесь строят с подогревом, чтобы не скользить в неблагоприятную погоду и не было аварий.

Еду покупать в супермаркетах и пить воду из-под крана

в Исландии не так тотально дорого как описывают туристы. В супермаркетах можно скупиться на завтрак, обед и ужин за нормальную сумму. Если вы едете компанией, то вообще получится классная экономия.

Самые дорогие в магазинах мясо и сыры, поэтому лучше по возможности берите их с собой.

Здесь очень дорогие рестораны. Супчик 300-500 грн, по такой цене бокал пива, полноценная блюдо 800 грн.

Вода в Исландии очень вкусная и экологически чистая, а еще после нее очень классное волос.

Алкоголь покупать у Duty free на выходе из аэропорта

Через депрессивную погоду, у жителей Исландии были немалые проблемы с алкоголизмом. Государство настолько прониклась этой ситуацией, было принято решение – продавать алкоголь только в специализированных магазинах, которые работают до 18 часов в будни.

В супермаркетах или на заправках алкоголь вы не найдете. Об этом надо позаботиться заранее. В ресторанах или пабах ни за что не продадут алкоголь с собой – это строго запрещено законом.

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Путешествия тренируют мозг и укрепляют здоровье сердца. Также влияют на иммунитет и делают организм более спортивным. Исследователи в журнале Journal of Personality and Social Psychology доказали, что путешествия тренируют мозг и делают его более острым. Это важно для профилактики нарушений мозга в старости, включая болезнь Альцгеймера.