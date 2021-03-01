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среда, 03 марта 2021 21:05

Храмы стоят во влажном тропическом лесу в объятиях деревьев - писательница о Камбодже
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Фото: Оксана Лозинская

Писательница и преподаватель Оксана Лозинская несколько лет назад 4 месяца путешествовала по Юго-Восточной Азии. Камбоджа - одна из стран, которая наиболее пришлась ей по душе. Об этом она рассказала Gazeta.ua.

"Камбоджа - одна из моих любимых стран. По данным Министерства иностранных дел Нидерландов, это безопасная страна, в отличие от Лаоса или Мьянмы. Камбоджа имеет, видимо, одну из самых страшных историй, когда не больше 40 лет назад треть населения была жестоко убита режимом Красных кхмеров. Под казнь попали умные люди, люди, которые владели иностранным языком, те, кто представлял опасность для режима. Камбоджийцы не любят говорить об этом, потому что это очень болезненная страница их истории", - сказала она.

"Кроме этого, Камбоджа когда-то была французской колонией, что видно в ее архитектуре колониальных времен и определенных гастрономических воздействиях. Некоторые разговаривает на французском языке, часть французов живет здесь и ведет бизнес", - добавила Оксана Лозинская.

Вьетнам в Камбодже - это как недавно жадная российская рука в Украине

Большой проблемой в стране это коррупция, разрыв между богатыми и бедными. Другая большая проблема - невидимое присутствие вьетнамцев - рассказывает Оксана.

"Это как недавно жадная российская рука в Украине. Вьетнам имеет большое влияние, и людям это очень не нравится. Как пример, большая часть доходов известного храмового комплекса Ангкор-Ват поступает непосредственно во Вьетнам. Это такое большое количество денег, что, наверное, может изменить дальнейшую историю Камбоджи.

Ежедневная плата за вход в комплекс составляет 20 долларов с человека, плата за 2 или 3 дня - 40 долларов; некоторые покупает билет на неделю. Храмовый комплекс может принимать тысячи человек в день, по крайней мере в низкий сезон. Если бы эти деньги были потрачены на образование, это могло бы иметь гораздо более положительное влияние на развитие страны", - рассказала она.

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Ангкор-Ват - это храмовый комплекс в районе Сием Рипа, холодного города, который так любят туристы. Храмы датируются ХІ веком или даже раньше. Комплекс с 1992 года входит в список мирового наследия ЮНЕСКО. 10 лет как он восстанавливается с участием Франции, Индии и Таиланда. Комплекс расположен во влажном тропическом лесу, храмы обнимают деревья. Район храма - это действительно место, где можно проводить дни за днями", - делится Оксана Лозинская.

Геноцид в Камбодже - массовое уничтожение камбоджийцев режимом Красных кхмеров в течение 1975-1979 годов. Жертвами террора стали, по разным оценкам, от 1,5 до 3 миллионов жителей Камбоджи. Желая превратить страну в аграрную республику, Красные кхмеры переселяли население из городов в аграрные районы, где людей заставляли работать в нечеловеческих условиях; недостаток пищи и, как следствие, болезни повлекли смерть миллионов камбоджийцев. Красные кхмеры также практиковали массовые казни на так называемых "полях смерти", на которых уничтожали тех, кого считали оппозицией, представителей национальных меньшинств и верующих. 1979 режиму Красных кхмеров был положен конец в результате вьетнамского вторжения в страну.

Автор: Валерия Радзиевская
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03
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