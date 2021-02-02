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вторник, 02 февраля 2021 12:47

"Гоа - как торт-зебра". Ведущая поделилась необычными фактами о Гоа

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&quot;Гоа - как торт-зебра&quot;. Ведущая поделилась необычными фактами о Гоа
Мисечко назвала интересные факты о Гоа. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Ведущая тревел-шоу "У кого больше" Алина Мисечко поделилась впечатлениями от поездки в экзотическое Гоа.

"Гоа - это материковая часть Индии. Обычно воспринимается как остров, и люди говорят "на Гоа". Но правильно говорить "в Гоа", потому что это часть страны. Еще одним ошибочным суждением о Гоа является то, что там есть океан. Вовсе нет: всегда спокойное и тихое море", - отметила ведущая шоу, которое показывает "Новий канал".

Также Мисечко назвала интересные факты о Гоа. Во-первых, это "черно-белый" штат.

"Гоа - как торт-зебра. Штат разделяют на белое и черное Гоа. Белое - очень дорогое, с белыми песками. Там, как правило, отдыхают пенсионеры из Европы. А черное - "тусовочное". Там черный песок, отдыхают студенты, есть свободный оборот наркотиков и значительно дешевле цены", - рассказала она.

Во-вторых, местным запрещено катать туристов.

"Я хотела остановить мопед, чтобы меня покатали по Гоа. Интересно было посмотреть город, как живут люди, что-то расспросить у них. Но мне все отказывали. Как я потом узнала, там это запрещено. Если бы увидела полиция, то у местного на мопеде могли быть проблемы, штрафы и так далее. Кстати, в других частях Индии такое практикуют", - сказала ведущая.

И последним фактом о Гоа является то, что "трава" считается обычным делом.

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"Там ее курят все местные и открыто продают туристам. У них это нормальный вид заработка. Даже мне во время съемок предлагали. Я отказалась. Но этого там вообще не стесняются", - добавила Мисечко.

Ведущая тревел-шоу Василиса Хвостова посетили племя Дорзе - одно из 56 племен Эфиопии. Она рассказала, что его численность - 30 тыс. Человек.

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