Египетские отели закрываются для туристов после посещения тайных агентов

В Египте закрывают отели, которые не прошли тайную проверку. Фото: unsplash.com

Тайные проверки известных сетевых отелей продолжаются на египетских курортах. В результате заведения размещения штрафуют за нарушение санитарных норм, а некоторые вообще закрывают.

Усиленные проверки начались в отелях Шарм-эль-Шейха и Хургады, со ссылкой на турагентов сообщает "РБК-Украина".

Как сообщалось в местных СМИ еще в начале мая, министерство туризма и древностей Египта продолжает направлять тайные инспекции в отели, рестораны и туристические кафе по всей стране, чтобы проверить качество туристических услуг: от дезинфекции помещений к безопасности продуктов и напитков для туристов.

В июле эти проверки усилились в связи с быстрым восстановлением чартерных рейсов из России на курорты Египта, которое планируется с 9 августа. Помощник министра туризма и древностей из инспекций отелей Абдель-Фаттах аль-Асси отметил, что возвращение российского туризма в Египет поможет восстановлению экономики в целом.

Он подтвердил, что министерство готовило меры во всех отелях и туристических локациях для приема туристов в летний сезон и для этого были сформированы постоянные инспекционные комитеты для проверок.

Кроме качества туристических услуг в гостиницах и технического состояния объектов размещения, тайные эксперты проверяют соблюдение гигиены и противоэпидемических мероприятий. Например, необходимая дезинфекция включает: беседки, коридоры, гостиничные номера, лифты, лестницы, двери и ручки, а также другие места, к которым прикасаются люди. Также проверки проводят на кухнях отелей.

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В начале июня нарушения обнаружили в 25 гостиниц на курортах Красного моря и Синайском полуострове, а также в Каире. Еще 17 ресторанов не прошли проверку в столице.

Тогда объекты закрыли на неделю к устранению недостатков, их также оштрафовали на $250.

Чиновник добавил, что внедрение международных стандартов в гостиницах будет завершено в конце октября во всех провинциях. При этом отелям выдают сертификаты безопасности здоровья - такую награду получили уже почти 450 объектов.

Инспекции также проверяют соблюдение санитарных требований в магазинах, ресторанах и кафе. В отношении нарушителей применять правовые меры.

В Египте также продолжается активная кампания вакцинации. Так, на курортах Красного моря и Южного Синая - в Хургаде, Марса Аламе, Шарм-эль-Шейхе - уже вакцинировали всех работников туристической сферы, прививки проводят в других туристических локациях.

Украинцы, попавшие за границу, в большинстве стран мира все равно должны сдавать ПЦР-тест. И не важно, имеют паспорт вакцинации или нет. Привитые граждане получат единственное преимущество: их срок пребыванием на карантине уменьшится. Продлится не 10 дней, а меньше. Точное количество еще не определили. Об этом Gazeta.ua рассказал Тарас Жиравецкий, советник львовского городского головы по медицинским вопросам.