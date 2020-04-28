Древняя синагога и уникальный монастырь: что посмотреть в Бердичеве после карантина

Фото: Олег БОЖКО

Похоже что из-за карантинных мероприятий многие страны мира будут открывать границы для туристов очень осторожно и медленно. Это хороший шанс исследовать нашу страну после того, как карантин закончится.

Предлагаем открыть для себя Бердичев - город в Житомирской области в около 180 километрах от столицы.

Автор: Олег БОЖКО

Этот населенный пункт посещают несколько меньше, чем другие туристические места, но здесь есть множество интересного. Здесь есть историческое наследие и Речи Посполитой, и Российской империи. Это, конечно же, отразилось на архитектуре города.

Автор: Олег БОЖКО

В течение нескольких веков Бердичев был известен как торговый город. Здесь шла бойкая торговля при разной власти: местные торговали часто тем, что нельзя было найти в других местах. Торговля привлекала в Бердичев представителей многих национальностей и различных религий. Они строили собственные церкви, поэтому при прогулке по городу заметны православные и католические церкви, и еврейские синагоги.

Автор: Олег БОЖКО

Едва ли не самое известное и выдающееся место Бердичева - крепость Кармелитского монастыря. Знаменитый монастырь босых кармелитов заложили в XVI веке. Сначала это был замок состоятельной семьи Тишкевичей, владевшими этими землями в тот период.

Автор: Олег БОЖКО

В 1600-х годах воевода Тышкевич после спасения из турецкого плена решил подарить замок католическому ордену кармелитов. С тех пор строительством монастыря занимались сами монахи. Сейчас монастырь - это величественный архитектурный комплекс с оборонительными стенами и башнями.

Автор: Олег БОЖКО

На территории монастыря есть красивый костел в стиле барокко. Многим туристам он напоминает костел во Львове. Здесь хранится икона Божьей Матери Бердичевской, а поляки взялись восстанавливать часть музейного комплекса.

Автор: Олег БОЖКО

В городе также стоит посмотреть хоральную синагогу. Ранее в Бердичеве было всего шесть синагог. К сожалению, до наших дней дожила одна. Хоральная синагога была построена в 1850 году еврейской общиной. Именно она была одной из первых хоральных синагог на территории всей Российской империи. Советская власть, к сожалению, не беспокоилась об истинном предназначении синагоги. Там разместили клуб, а позже - швейную фабрику.

Автор: Олег БОЖКО

Кстати, одно из самых интересных мест Бердичева находится вне центра города. Это еврейское кладбище.

Автор: Олег БОЖКО

Отдельно стоит посмотреть центр города. Здесь есть центральная площадь, которую открыли при СССР в 1977 году. Сейчас на центральной площади есть памятник бердичевскому пиву, памятник бердичевскому костюму и так называемый Бердичевский глобус мира.

Автор: Олег БОЖКО

Бердичев известен и тем, что здесь тайно венчался знаменитый французский писатель Оноре де Бальзак. С будущей женой он познакомился в переписке. 27-летняя графиня Эвелина Ганская была ценителем его произведений и писала ему анонимно.

Автор: Олег БОЖКО

Между парой возник роман, а местом для венчания был избран костел святой Варвары. Именно здесь в 1850 году Оноре де Бальзак впервые женился.

Автор: Олег БОЖКО