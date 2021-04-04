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воскресенье, 04 апреля 2021 15:33

"Быть отпуску или нет решает Covid-19" - Греция продлила ограничения на международные рейсы

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&quot;Быть отпуску или нет решает Covid-19&quot; - Греция продлила ограничения на международные рейсы
Пассажиры, летящие в Грецию, должны сделать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия. Фото: Hert Niks from Pexels

Правительство Греции продлил ограничения на внутренние рейсы до 12 апреля, на международные - до 19 апреля. Причиной данного решения стало активное распространение коронавирусной инфекции.

Об этом 4 апреля сообщает Reuters.

Пассажиры, летящие в Грецию, должны сделать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия и пройти случайное тестирование на COVID-19. Граждане всех иностранных государств обязаны находиться на карантине в течение недели. Исключением стали израильские туристы. После двустороннего соглашения о туризме между двумя странами.

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В Греции суточный прирост за 4 апреля коронавирусной инфекции - 3 229 новых случаев и 72 смерти. С момента начала пандемии зарегистрировали 273 459 случаев и 8 302 смерти от Covid-19.

Еврокомиссия обновила правила посещения Шенгенской зоны при безвизовом режиме.Теперь это будет происходить с помощью туристической информационной системы авторизации.

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