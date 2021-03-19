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пятница, 19 марта 2021 15:35

Обновили правила въезда в Шенгенскую зону

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Обновили правила въезда в Шенгенскую зону
Страны Шенгенской зоны примут туристов только после проверки новой системой. Фото: pixabay.com

Еврокомиссия обновила правила посещения Шенгенской зоны при безвизовом режиме. Теперь это будет происходить с помощью туристической информационной системі авторизации (ETIAS).

Она должна заработать к концу 2022 года, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Система предполагает предварительное электронное разрешение на въезд для туристов, приезжающих в государства Шенгенской зоны из третьих стран. Путешественники смогут подавать заявки на получение разрешения через специальный вебсайт или мобильное приложение, заплатив при этом сбор 7 евро и указав данные проездного документа. После заполнения заявки система проверяет данные. Это может занять несколько минут, в отдельных случаях до 96 ч. Только тогда получите либо нет разрешение на въезд в выбранную страну. Без него не пустят.

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Также в случае отказа человек сможет обжаловать это в апелляционном суде той страны, которая приняла такое решение.

О реформе Визовой информационной системы договорились Европейский парламент и представители Совета ЕС. Систему используют для регистрации и проверки лиц, оформляющих краткосрочные шенгенские визы и вид на жительство. Нововведение позволит более подробно проверять данные заявителей и обеспечит совместимость с другими базами данных.

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