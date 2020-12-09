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среда, 09 декабря 2020 11:20

Европа планирует реформу для шенгенских виз

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Европа планирует реформу для шенгенских виз
База должна искать и сопоставлять данные Шенгенской информационной системы. Фото: pixabay

О реформе Визовой информационной системы (VIS) договорились Европейский парламент и представители Совета ЕС.

Систему используют для регистрации и проверки лиц, оформляющих краткосрочные шенгенские визы и вида на жительство, сообщает Совет ЕС, передает "Бабель".

Нововведения позволят более подробно проверять данные заявителей и обеспечит совместимость с другими базами данных.

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Реформа предусматривает создание централизованной базы данных с информацией о краткосрочных визах, долгосрочные визы и виды на жительство для полной проверки подлинности и действительности документов. В базу внесут скан страницы с биографическими данными проездного документа, чтобы упростить поиск и высылку нелегалов. Также снизят возраст для снятия отпечатков пальцев с 12 лет до 6 лет (для борьбы с торговлей детьми) и введут верхнюю границу - отпечатки пальцев лиц старше 75 лет не будут включать в VIS.

База должна искать и сопоставлять данные Шенгенской информационной системы, системы въезда-выезда (EES), ETIAS, Eurodac, данные Европола, ECRIS-TCN и Интерпола.

Реформа имеет целью усиление проверок безопасности ЕС. Новая система позволит выявлять лиц с несколькими удостоверениями личности, нарушителей, пропавших без вести, террористов и преступников.

Визовая информсистема, которая работает сегодня, помогает визовым, пограничным, миграционным органам, работает с 2011 года и в ней достаточно много "дыр". Модернизированная система должна быть введена до конца 2023 года. Сейчас идут обсуждения на техническом уровне.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призывает усилить пограничный контроль в Шенгенской зоне Европейского Союза, сообщает агентство Reuters. По его словам, необходим более жесткий контроль, чтобы обуздать нелегальную иммиграцию. Он также добавил, что преступные группировки, незаконно переправляющие мигрантов в Европу, часто связаны с террористическими сетями.

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09
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