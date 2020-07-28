Болгария потребует от украинцев результат негативного теста на коронавирус

Упрощенные условия въезда украинский в Болгарию действовали только две недели. фото https://unsplash.com

С 30 июля Болгария потребует от украинцев результат негативного лабораторного теста на коронавирус.

Правительство Болгарии вновь изменило правила въезда для граждан Украины, Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Болгарии.

Граждане этих стран смогут посетить Болгарию с отрицательным тестом на коронавирус, проведенным за 72 часа до поездки. Для украинцев требование иметь при пересечении границы отрицательный результат лабораторного теста на Covid-19 начнет действовать с 30 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцам запретили въезд в Австрию

ПЦР-тест не нужен для лиц, прибывающих в Болгарию из государств - членов ЕС, Великобритании, стран Шенгенской зоны, а также из Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая. Граждане этих стран также освобождены от прохождения 2-недельного карантина.

16 июля Болгария начала впускать на свою территорию украинцев без обязательного карантина или отрицательного ПЦР-теста. Упрощенные условия въезда украинцев в Болгарию действовали только 2 недели.

С 27 июля Австрия внедряет новые ограничения на въезд лиц из 32 стран или районов с высоким риском заражения коронавирусом.