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вторник, 27 апреля 2021 13:11

Блогеры нашли аналог украинских музеев и показали Македонские Мальдивы
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Тревел-блогеры Максим Узол и Ольга Манько посетили аналог украинских музеев в Северной Македонии.

Ведущие реалити "У кого больше", что показывал "Новый Канал", поделились необычными локациями. Супруги показали множество достойных мест в этой стране.

"Прилетев в столицу Северной Македонии Скопье, мы четко решили, что оставим ее "на десерт", а начать знакомство со страной хотим с красивого курортного города Охрид. Снимали сначала там, а потом решили поездить еще и по его окрестностям. Нашли несколько туристических местностей. Одна из таких - "залив на костях". Дорога к локации очень колоритная и красивая, потому что проходит вдоль Охридского озера с одной стороны и маленьких сел с другой. Домики с красными черепичными крышами - отдельная любовь", - отметила Манько.

Ведущие нашли аналог украинских музеев
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Ведущие нашли аналог украинских музеев
Ведущие нашли аналог украинских музеев
Ведущие нашли аналог украинских музеев
Ведущие нашли аналог украинских музеев

Она рассказала, что это место не столь страшно, как его название.

"На самом деле это обычный музей под открытым небом. Что-то похожее на Шевченковский гай во Львове или Пирогово в Киеве. Просто гуляешь по территории с домиками, где воссоздан быт древних людей", - объяснила ведущая.

Музей сделали на причале в озере: здесь было расположено древнее поселение. За вход пара заплатила по 100 македонских денаров (50 грн) с каждого.

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"Нам "залив на костях" очень напомнил Мальдивы. Этакий островок посреди воды лазурного цвета. История появления музея проста. На дне залива Охридского озера нашли остатки поселения, выкупили их и обустроили "залив на костях". Всего там есть 24 домики. По типу они практически одинаковы, но в каждой есть свои интересные экспонаты. Кроме домиков там есть еще несколько опций. Первая - посетить классический музейный зал с предметами быта, которые нашли в заливе. Вторая - летом можно нырять с аквалангом. Третья - посмотреть Римский замок- крепость ІІІ века, которая находится на 200 метров выше "залива на костях". Но мы советуем даже просто приехать сюда, сесть рядом и наслаждаться видом. Можно сказать - Македонские Мальдивы", - добавила женщина.

Тревел-блогер и журналист Максим Узол поделился впечатлениями от путешествия в Северную Македонию. Он туда отправился с женой Ольгой Манько. Пара снимала очередной выпуск YouTube-блога.

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