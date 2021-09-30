Арахамия во второй раз обратился к Разумкову за подписными листами

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во второй раз обратился к председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова за подписными листами по поводу увольнения спикера.

Теперь он это сделал лично от своего имени, сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в Facebook

"Поступило второе обращение - от народного депутата Украины Давида Арахамия. Что же, процедура запускается второй раз, новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно", - написала она.

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Арахамия от имени нардепа требует от Разумкова предоставить листы для сбора подписей об увольнении самого главы ВР.

Автор: Facebook / Ольга Туний Арахамия снова попросил выдать подписные листы

В четверг стало известно, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился выдать подписные листы за отзыв Разумкова. Выездное заседание фракции в Трускавце состоится 1-2 октября. В субботу планируют встречу депутатов с президентом. Из сообщений СМИ, на совещании обсудят кадровые ротации - замену спикера и четырех министров.