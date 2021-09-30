Арахамия во второй раз обратился к Разумкову за подписными листами

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во второй раз обратился к председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова за подписными листами по поводу увольнения спикера.
Теперь он это сделал лично от своего имени, сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в Facebook
"Поступило второе обращение - от народного депутата Украины Давида Арахамия. Что же, процедура запускается второй раз, новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно", - написала она.
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Арахамия от имени нардепа требует от Разумкова предоставить листы для сбора подписей об увольнении самого главы ВР.
В четверг стало известно, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился выдать подписные листы за отзыв Разумкова.
Выездное заседание фракции в Трускавце состоится 1-2 октября. В субботу планируют встречу депутатов с президентом.
Из сообщений СМИ, на совещании обсудят кадровые ротации - замену спикера и четырех министров.
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