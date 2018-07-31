8 лишних вещей в отпуске: что выбросить из чемодана

 
Ексклюзивы
1/5
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
Просмотров: 37963
Объяснили, почему гривна обесценивается
Объяснили, почему гривна обесценивается
2 Просмотров: 855
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Просмотров: 963
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Просмотров: 1368
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
Просмотров: 1116
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 5751
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 2169
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 351
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5355
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
8 Просмотров: 6219
Фото
Все фото
10
10
8
19
20
Открыли первую в мире скульптурную галерею среди моря
Открыли первую в мире скульптурную галерею среди моря
Вонь была ужасной - показали нереальные фото кислотных озер
Вонь была ужасной - показали нереальные фото кислотных озер
Заоблачные цены за воду и облака за окном - показали отель на вершине Монблан
Заоблачные цены за воду и облака за окном - показали отель на вершине Монблан
Кровь и молоко: фотограф показал жизнь испанской провинции
Кровь и молоко: фотограф показал жизнь испанской провинции
Радужный Стамбул: фотограф снимает разнообразие турецкого города
Радужный Стамбул: фотограф снимает разнообразие турецкого города
Видео
Все видео
Швейцарские горки: турист показал экстремальный спуск на фуникулере
Швейцарские горки: турист показал экстремальный спуск на фуникулере
"Жарко и пахнет ногами" - как американка ехала в украинском плацкарте
"Жарко и пахнет ногами" - как американка ехала в украинском плацкарте
"Закам'яніла краса" - показали замки Львівщини з висоти пташиного польоту
"Закам'яніла краса" - показали замки Львівщини з висоти пташиного польоту
"Британский Форрест Гамп" прибыл в Украину ставить мировой рекорд и похвалил наши дороги
"Британский Форрест Гамп" прибыл в Украину ставить мировой рекорд и похвалил наши дороги
Не Мальдивами единственными: Составили уникальную карту лучших пляжей мира
Не Мальдивами единственными: Составили уникальную карту лучших пляжей мира
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1620
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3411
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 693
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4986
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1116
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 1134
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
четверг, 02 августа 2018 05:28

8 лишних вещей в отпуске: что выбросить из чемодана

  Комментировать
8 лишних вещей в отпуске: что выбросить из чемодана
Вещи, которые стоит оставить дома во время отпуска. Фото. 27.ua

Лето - это пора отдыха и путешествий. Однако для удачного отпуска не обязательно брать с собой огромный чемодан вещей.

Кое-что из привычного списка "must have" можно смело выбросить из багажа. При этом вряд ли снизится качество отдыха, пишет журнал "Домашний очаг".

Фен. В большинстве отелей туристам предоставляется жилье со всеми удобствами, в том числе есть фены. На берегу моря лучше от него отказаться вообще.

Спортивное оборудование. Если планируете активный отдых, физической нагрузки вам хватит и без дополнительных тренировок. Не стоит брать с собой много спортивных вещей.

Аптечка. Полный комплект медпрепаратов вряд пригодится в путешествии. Возьмите необходимый минимум, а остальные при необходимости приобретете в местной аптеке. Исключение составляет лишь поездка в отдаленные места с недостаточной инфраструктурой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем чаще заражаются курорте

Более двух комплектов купальников. Для комфотрного отдыха у моря достаточно мокрый костюм заменить на сухой. Итак, остальные купальники имеют шанс спокойно пролежать в чемодане.

Неподходящая одежда. Не стоит брать с собой вещи, которые плохо сочетаются по стилю или цветовой гамме. Излишне и чрезмерный выбор аксессуаров.

Слишком дорогие вещи. Не каждый отель имеет сейфы, поэтому лучше не брать в отпуск драгоценные украшения и остальные ценности. Также дорогие платья и обувь следует оставить дома.

Книги в твердой обложке. Литературу можно почитать на экране смартфона или планшета, а вес сумки значительно уменьшится.

Косметика. Для отдыха у моря стоит взять средства с SPF-фильтром и реабилитации кожи и волос. Когда едете в горы можно взять защитную косметику и бальзамы для губ. Остальное косметички может оказаться лишней.

Женская одежда для отдыха очень специфическая, потому к ней гораздо более высокие требования, чем к повседневной. Чувствовать себя удобно помогут натуральные материалы: хлопок, лен, шерсть и другие. Неуместными будут прозрачные, жесткие и блестящие ткани. Также обязательно необходимы солнцезащитные очки, шляпа, сумка или рюкзак.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «8 лишних вещей в отпуске: что выбросить из чемодана». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
9
 Просмотров: 154632
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
11
 Просмотров: 91234
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
31
 Просмотров: 59775
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
27
 Просмотров: 37963
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
9
 Просмотров: 30845
Больше всего комментируют
49
Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов
20
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
9
"Сделаем из Крыма остров" - военный рассказал о наступление русских
7
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
7
Порошенко дал срочное задание по России
Голосов: 1630
Голосование Где вы планируете провести новогодние праздники?
  • В Карпатах
  • На горнолыжном курорте в Европе
  • Уеду в теплые края
  • Дома
  • Я буду работать на Новый год
  • Другой ответ (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua