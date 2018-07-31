8 лишних вещей в отпуске: что выбросить из чемодана

Вещи, которые стоит оставить дома во время отпуска. Фото. 27.ua

Лето - это пора отдыха и путешествий. Однако для удачного отпуска не обязательно брать с собой огромный чемодан вещей.

Кое-что из привычного списка "must have" можно смело выбросить из багажа. При этом вряд ли снизится качество отдыха, пишет журнал "Домашний очаг".

Фен. В большинстве отелей туристам предоставляется жилье со всеми удобствами, в том числе есть фены. На берегу моря лучше от него отказаться вообще.

Спортивное оборудование. Если планируете активный отдых, физической нагрузки вам хватит и без дополнительных тренировок. Не стоит брать с собой много спортивных вещей.

Аптечка. Полный комплект медпрепаратов вряд пригодится в путешествии. Возьмите необходимый минимум, а остальные при необходимости приобретете в местной аптеке. Исключение составляет лишь поездка в отдаленные места с недостаточной инфраструктурой.

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Более двух комплектов купальников. Для комфотрного отдыха у моря достаточно мокрый костюм заменить на сухой. Итак, остальные купальники имеют шанс спокойно пролежать в чемодане.

Неподходящая одежда. Не стоит брать с собой вещи, которые плохо сочетаются по стилю или цветовой гамме. Излишне и чрезмерный выбор аксессуаров.

Слишком дорогие вещи. Не каждый отель имеет сейфы, поэтому лучше не брать в отпуск драгоценные украшения и остальные ценности. Также дорогие платья и обувь следует оставить дома.

Книги в твердой обложке. Литературу можно почитать на экране смартфона или планшета, а вес сумки значительно уменьшится.

Косметика. Для отдыха у моря стоит взять средства с SPF-фильтром и реабилитации кожи и волос. Когда едете в горы можно взять защитную косметику и бальзамы для губ. Остальное косметички может оказаться лишней.

Женская одежда для отдыха очень специфическая, потому к ней гораздо более высокие требования, чем к повседневной. Чувствовать себя удобно помогут натуральные материалы: хлопок, лен, шерсть и другие. Неуместными будут прозрачные, жесткие и блестящие ткани. Также обязательно необходимы солнцезащитные очки, шляпа, сумка или рюкзак.