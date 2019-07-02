5 опасностей при восхождении на Эверест

Автор: предоставлено Оксаной Литинской Опасности при восхождении на Эверест начинаются уже в базовом лагере

В этом году 381 человек получил разрешение подъема на Эверест.

На Эверест проложено 2 маршрута - северный из Китая и юго из Непала. Из Китая маршрут комфортный, ведь в базовый лагерь приезжаешь машиной. Однако он опасен тем, что два последних лагеря перед вершиной расположены в зоне смерти.

Большинство людей предпочитают выхода на вершину с Непальской стороны. Как рассказала корреспонденту Gazeta.ua путешественница Оксана Литинская со Львова, на маршруте с южной стороны проходишь путь из Лукла в базовый лагерь через села. Так что наблюдаешь обычаи и культуру местных жителей. За это время лучше аклиматизируешся.

- Если кто-то говорит, что покорил Эверест, то вы им не верьте, потому что горы были и останутся там стоять. А мы, как муравьи, сами себя покорили и победили, чтобы выйти на эту вершину, - говорит Литинская. Она стала этой весной одной из трех украинок, которые покорили самую высокую вершину Земли. Путешествовала с мужем, однако его достижения из-за ухудшения состояния здоровья не зафиксировали.

Рассказывает, на безопасное восхождение все получают благословение в буддистском храме, а в базовом лагере приносят жертву богине Джомолунгмы, чтобы она оберегала. Но все же дойти до конца удается не всем.

Из базового лагеря до вершины начинается настоящая борьба со смертью.

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Наиболее частые препятствия на пути к Эвересту называет Оксана Литинская:

1. Сход лавин. Звук схода лавин пугает уже в базовом лагере. В 2015-м лавина сошла до расположения лагеря.

2. Ледопад Кхумбу. Он первый и основной опасная помеха в маршруте на вершину. Опасный своими глыбами льда. Лучше его проходить ночью, ведь тогда меньше риск, что ледник начнет таять. Проходят его, используя "кошки", а через большие трещины ставят лестницы.

3. Недостаток кислорода. Некоторые не рассчитывает нужное количество кислорода или решает идти без него. И это бессмысленно.

4. Очередь. Из-за недостаточной физической подготовки некоторые медленно движется на вершину. В результате создаются очереди. В длинной очереди человек теряет кислород и замерзает, а это может закончиться смертью.

5. Ступенька Хиллари. К 2015-му Ступенька Хиллари была каменистой. После землетрясения на ней появилось много снега. Но все же она узкая и опасная.

Из-за истощения за неделю на горе Эверест уже погибли 8 туристов.