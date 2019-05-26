За неделю на Эвересте погибло восемь альпинистов

На Эвересте погибло восемь альпинистов. Фото: Утро

Из-за истощения с начала мая на горе Эверест уже погибли 8 туристов.

На Эвересте образовалась огромная очередь из туристов. Через хорошую погоду на пик хлынули сразу две многолюдные экспедиции и теперь в пробке стоят около 200 человек, передает AFP.

Очередь на Эвересте образовалась потому, что период, когда верх можно покорить, довольно короткий - это несколько дней в конце апреля - начале мая. Облаков над Эверестом в этом сезоне нет несколько дней, поэтому многие альпинистов хотят покорить гору именно в это время.

Сейчас альпинисты стоят в так называемой "зоне смерти", на высоте более 8000 метров, где воздух очень разрежен.

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Эверест - это самая высокая точка планеты, другое ее название - Джомолунгма. Гора расположена в Гималаях на границе Китая и Непала. Ее высота достигает 8848 метров над уровнем моря.