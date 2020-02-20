– Як же це так – переписати хату на чужу людину? – обурювалася сусідка тітка Катерина, коли Уляна Олександрівна, яка жила за три хати від неї, подарувала свій будинок жінці, яка три роки її доглядала.

Вона виховала двох дітей. Син живе у США, а донька – в Росії. Коли мати повідомила, що після інсульту злягла, приїжджати до неї відмовилися.

– Мамо, ми вас любимо, але в нас робота, сім'ї. Якщо приїдемо в Україну, все втратимо. Шукайте людину, яка вас догляне. Заповідайте їй житло. Ми претендувати на нього не будемо, – казали по телефону.

Уляна Олександрівна дала оголошення в районну газету. На нього відгукнулися кілька людей. З-поміж претендентів обрала 56-річну Раїсу. Та з чоловіком і родиною доньки жила в однокімнатній квартирі. Мріяла про власне помешкання, але грошей на нього не було. Працювала санітаркою в лікарні. Щоб доглядати Уляну Олександрівну, перевелася на пів ставки. Тричі на день приходила до жінки. Тягала її у ванну, міняла памперси, годувала з ложки. Коли жінка померла, влаштувала їй пишний похорон – про це просила покійна. Купила труну з чорним оксамитом, до хати запросила священника, на кладовище замовила оркестр, поминальний обід влаштувала в ресторані.

– От уміють люди жити – труда ніякого не приклала, а хату получила, – казала тітка Катерина на похороні, накладаючи в кишені пиріжки й цукерки, що залишилися на столі.

Нещодавно бачу, як вона виходить із двору Вовки, що живе навпроти неї. Його мати померла, ще коли був малий. За якийсь час батько привів у дім нову дружину. Вовці та його братові Дмитру вона замінила рідну матір. Старалася, щоб діти не знали ні в чому нужди, собі в усьому відмовляла. У хату провела газ, зробила каналізацію. А на старість названі сини її вигнали. Сказали, хочуть женитися, а вона з батьком їм заважають. Старенькі переїхали в батьківську хату жінки. Топили дровами, у туалет бігали надвір. Невдовзі Дмитро спився і помер. Вовка недавно напідпитку поліз обрізати дерево. Впав і зламав ногу. Доглядати за ним не було кому. Тітка Катерина зорієнтувалася першою. Принесла миску борщу і пляшку горілки. Домовилася, що пригляне за ним, якщо він оформить на неї дарчу.

– Хата недарма мені досталася – заслужила. Вовку місяць доглядала, – розказувала сусідам