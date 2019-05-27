Звезды "Манчестер Юнайтед" и "Баварии" сыграли матч легенд

Алекс Фергюсон стал тренером "МЮ" на один матч.

На стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере состоялся благотворительный поединок между ветеранами английского клуба "Манчестер Юнайтед" и немецкой "Баварии".



"Красные дьяволы" под руководством сэра Алекса Фергюсона разгромили мюнхенский клуб со счетом 5: 0. Авторами голов стали Олег Гуннар Сульшер, Дуайт Йорк, Батт, Луи Саа и Дэвид Бекхэм.

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Поединок был посвящен 20-летию выдающегося достижения манкунианцев. В сезоне 1998/99 годов "Манчестер Юнайтед" выиграл Английскую Премьер-лигу, Кубок Англии. Кроме того, в знаменитом поединке англичане победили немцев в финале Лиги чемпионов (2: 1), забив два гола на последних минутах матча.