Звезду Луческу залили краской в оккупированном Донецке

На аллее славы перед "Донбасс Ареной" в оккупированном Донецке неизвестные закрасили звезду тренера "Динамо" 76-летнего Мирчи Луческу.

Отличие залили голубой краской, почти полностью перекрыв надпись "Мирча Луческу. Главный тренер", сообщает в Facebook "Типичный Донецк".

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Скорее всего такое поведение вандалов было вызвано словами румынского специалиста после Суперкубка. Он послал всех, кому не нравится его поведение, в Донецк, к своей именной звезде. Другие звезды на аллее славы не пострадали.

Мирча Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004-го по 2016 год. Наставник выиграл с командой восемь чемпионских титулов и Кубок УЕФА.

В августе 2020-го Луческу стал тренером "Динамо".

3 октября "Динамо" и "Шахтер" сыграют в 10-м туре УПЛ. Киевляне на три очка опережают "горняков" в турнирной таблице.