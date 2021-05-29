Звездный футболист "Баварии" стал игроком "Реала"

Давид Алаба 12 лет выступал за "Баварию". Фото: Reuters

Мадридский "Реал" достиг соглашения с защитником "Баварии" Давидом Алабой. Игрок подпишет контракт на пять лет, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Футболист будет представлен в качестве нового игрока "Реала" после завершения Евро-2021.

Ранее сообщалось, что футболист и его представители получат большой подписной бонус в случае оформления контракта с мадридским "Реалом". Агент Пини Захави, отец футболиста Джордж Алаба и сам футболист получат € 20 млн, если Давид станет игроком "сливочных". При этом Алаба будет зарабатывать € 10 млн в год.

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Давид Алаба выступал в составе "Баварии" с 2009 года. Австрийский футболист стал рекордсменом мюнхенского клуба среди иностранцев по количеству матчей в Бундеслиге. Этот рекорд принадлежал французскому полузащитнику Франку Рибери, ныне выступающему за "Фиорентину". На счету француза 273 матча в Бундеслиге за "Баварию". В Алабы – 281 матч.