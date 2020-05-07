Звездный форвард "Ювентуса" вылечился от коронавируса

Пауло Дибала болел полтора месяца. Фото: Reuters

Форвард "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибала вылечился от коронавируса.

Итальянский клуб подтвердил, что аргентинец сдал отрицательный тест на наличие заболевания, на своем официальном сайте

21 марта у Дибалы диагностировали коронавирус, хотя первые сведения о болезни появились еще 13 марта. Игрок несколько раз сдавал тест на коронавирус, и каждый раз тот давал положительный результат.

Теперь же 26-летний футболист полностью здоров. Игрок может приступить к тренировкам вместе с командой.

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В составе "Ювентуса" Covid-2019 также болели защитник Даниэле Ругани и хавбек Блез Матюиди. Они выздоровели в середине апреля.