Звездный форвард "Барселоны" пропустит 4 месяца из-за травмы

Луис Суарес пропустит почти всю вторую часть сезона. Фото: рейтер

Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес перенес операцию из-за травмы мениска правого колена. Игрок пропустит четыре месяца.

Таким образом футболист пропустит почти всю вторую половину сезона и вернется только на концовку.

"Барселона" будет вынуждена выйти на трансферный рынок, чтобы найти замену уругвайцу. "Сине-гранатовые" могут как арендовать футболиста на его позицию, так и купить новичка, сообщает "24 канал"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вест Хэм" отдаст Ярмоленко в аренду

В текущем сезоне Луис Суарес в 23 матчах забил 14 мячей.