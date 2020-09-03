Звездный форвард "Барселоны" близок к переходу в "Ювентус"

Луис Суарес не входит в планы нового наставника "Барселоны". Фото: Reuters

Форвард "Барселоны" 33-летний Луис Суарес близок к переходу в "Ювентус".

Уругвайский нападающий согласовал личный контракт с итальянским клубом, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

В Турине форвард будет зарабатывать €10 млн за сезон и должен подписать контракт на 3 года.

Теперь только осталось договориться с "Барселоной" об условиях трансфера. "Ювентус" хочет подписать игрока в статусе свободного агента. Суарес не входит в планы нового тренера "Барсы" Рональда Кумана.

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Луис Суарес с 2014 года выступает за "Барселону". До этого играл за "Аякс", "Ливерпуль", "Гронингем и "Насиональ".