Звездный форвард "Барселоны" близок к переходу в "Ювентус"

Форвард "Барселоны" 33-летний Луис Суарес близок к переходу в "Ювентус".
Уругвайский нападающий согласовал личный контракт с итальянским клубом, сообщает La Gazzetta Dello Sport.
В Турине форвард будет зарабатывать €10 млн за сезон и должен подписать контракт на 3 года.
Теперь только осталось договориться с "Барселоной" об условиях трансфера. "Ювентус" хочет подписать игрока в статусе свободного агента. Суарес не входит в планы нового тренера "Барсы" Рональда Кумана.
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Луис Суарес с 2014 года выступает за "Барселону". До этого играл за "Аякс", "Ливерпуль", "Гронингем и "Насиональ".
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