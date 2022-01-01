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суббота, 01 января 2022 10:21

Звезда сборной Италии переберется в Канаду

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Звезда сборной Италии переберется в Канаду
Инсинье является примой в "Наполи". Фото: Reuters

Полузащитник "Наполи" Лоренцо Инсинье согласовал контракт с "Торонто". Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, до уплаты налогов итальянец будет зарабатывать в "Торонто" € 15 млн в год. Инсинье перейдёт в "Торонто" летом 2022 года на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что нападающий "Торино" Андреа Белотти может перейти в "Торонто".

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30-летний Инсинье не может договориться о новом контракте с итальянским клубом. Футболист хочет по-прежнему получать € 5 млн за сезон, но "Наполи" предлагает ему контракт на четыре года с зарплатой в € 3,5 млн. Переговоры зашли в тупик, и есть вероятность, что воспитанник итальянского клуба покинет команду в ближайшие полгода. В конце сезона у Инсинье истекает контракт.

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