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суббота, 12 июня 2021 18:49

Звезда Нидерландов не сыграет с Украиной

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Звезда Нидерландов не сыграет с Украиной
Де Лигт пропустит старт Евро. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур сообщил, что 21-летний защитник Маттейс де Лигт не успеет восстановиться до матча с Украиной на групповом этапе Евро-2020.

"Дуэль с Украиной пройдет немного рановато для Маттейса. Мы не хотим рисковать. У нас есть еще 2 матча в группе после этого.

Если бы это было очень важно, мы могли бы пойти на риск. Он очень близок (к возвращению – прим.), и мы ожидаем этого в следующей встрече", – сказал Де Бур на пресс-конференции.

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Матч Нидерланды – Украина пройдет в Амстердаме 13 июня. Начало – в 22.00. Ранее Нидерланды потеряли еще одного защитника – Вирджил Ван Дейк не успел восстановиться к Евро. Тем не менее Франк Де Бур назвал счет матча с Украиной.

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