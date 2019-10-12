Журналист предал гласности зарплаты футбольных чиновников

Андриюк назвал чиновников-миллионеров

Журналист Константин Андриюк опубликовал зарплаты чиновников УАФ и прокомментировал ситуацию с финансированием лечения арбитра Сергея Беккера, перенесшего инсульт, со стороны федерации.

Сообщает "Трибуна".

"Я все не мог понять, почему наша УАФ забила на заболевшего арбитра Сергея Беккера, бросила его на произвол судьбы. На полгода, без какой-либо финансовой помощи.

А все оказалось очень просто. Все деньги этой конторы идут на зарплаты важным и нужным людям. Например, зарплата руководителя Беккера Лучано Лучи за март 2019 года составила 508 985 гривен.

Но что это я все о Лучи да о Лучи. Получите маленький список. Напоминаю, это зарплата за месяц:

– Мирон Маркевич (Глава комитета национальных сборных) – 729 905 грн;

– Вадим Костюченко (1-й вице-президент) – 474 027 грн;

– Юрий Записоцкий (генеральный секретарь) – 350 533 грн;

– Олег Протасов (1-й вице-президент) – 250 719 грн;

– Игорь Беланов (соглава Комитета профессионального футбола УАФ) – 157 595 грн;

– Алан Плиев (давний друг президента УАФ) – 120 264 грн;

– Валентин Латипов (советник президента УАФ) – 99 644 грн.

За эти цифры я спокоен, у меня на руках есть все доказательства. С ИД кодами и остальными реквизитами. Если вдруг нужно будет доказать, что это не взято с потолка – я готов", – сказал Андриюк.

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Арбитру Беккеру стало плохо в апреле когда он будет судить матч между сборными Греции и Эстонии. Оказалось что он выехал за границу без оформления страхового полиса.