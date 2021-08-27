Жозе Моуриньо приедет в Запорожье

Сегодня в Стамбуле cостоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций 2021/22.
Украину в этом турнире представляет "Заря", которая попала в группу C вместе с итальянской "Ромой", ЦСКА София и "Буде-Глимтом" из Норвегии.
"Рому" тренирует португалец Жозе Моуриньо.
"Гент" Романа Безуса сыграет против "Партизана", "Флоры" и "Анортосиса".
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Луганская "Заря" в прошлом году играла в Лиге Европы, где заняла третье место в группе. В минувшем чемпионате Украины "Заря" тоже заняла третье место.
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