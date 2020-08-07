Игрок сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко женился.

Избранницей звездного футболиста стала телеведущая Власти Седан, которая сама сообщила об этом известии.

"Это мой канал" Власть Седан ", но я уже - Власть Зинченко. Четыре месяца назад я стала женой, а Зинченко уже не холостяк. Произошло это 12 марта. Мы планировали совсем другую дату, но карантин и здесь внес свои коррективы. Наша свадьба пройдет 24 августа в Киеве", - сказала девушка в эфире собственного ютуб-канала.

Автор: tribuna.com

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гвардиола разочаровался в Зинченко

Александр Зинченко является воспитанником "Шахтера", но свою карьеру в профессиональном футболе начинал в России, где играл за "Уфу". Летом 2016 подписал контракт с "Манчестер Сити".