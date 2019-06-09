Зинченко закрутил роман с украинской журналисткой

Поединок против Сербии стал для полузащитника сборной Украины Александра Зинченко весьма удачным. Кроме того, что его команда крупно разбила соперника сам хавбек неоднократно показывал красивую игру, отдавая передачи в одно касание и постоянно развивая острые атаки.

Ярким получилось и послематчевое интервью Зинченко. Вернее, его концовка. После того, как журналистка "ТК Футбол" Влада Седан задала все вопросы полузащитнику, он ее поцеловал в щеку. Коллеги журналистки и все зрители, остались смотреть канал после окончания матча пропустить это не могли.

Как стало известно "Sport Arena" Зинченко и Седан встречаются. Именно поэтому вчерашний поцелуй нельзя назвать случайным.

На самом деле Зинченко давно знаком с Седан. Еще в прошлом году он выложил фото из Турции, где находился в отпуске вместе с бывшими партнерами по "Шахтеру" - Николаем Матвиенко, Вячеславом Танковским, Андреем Борячуком и Александром Зубковым. Вот только тогда хавбек "Манчестер Сити" был единственным из компании, кто приехали на отдых без второй половинки - на тот момент журналистка встречалась с форвардом Андреем Борячуком.

Автор: Социальные сети. Зинченко и Седан знакомы давно



Насколько длительные отношения между игроком и журналисткой можно только догадываться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сын де Брёйне быстро вырос" – в Англии обсуждают поцелуй Зинченко

Настоящая фамилия Влады Седан - Щеглова, На телеканалах "Футбол" она стала активно появляться с прошлого года.