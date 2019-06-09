Зинченко закрутил роман с украинской журналисткой

 
Ексклюзивы
1/5
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
Просмотров: 4068
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1647
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4375
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 42789
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 441
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 378
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2088
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3177
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5652
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3708
Фото
Все фото
16
10
10
10
15
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Выпили 500 л воды: как бежали марафон
Выпили 500 л воды: как бежали марафон
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Видео
Все видео
Зинченко закрутил роман с украинской журналисткой
Зинченко закрутил роман с украинской журналисткой
Португалия выиграла Лигу нации
Португалия выиграла Лигу нации
"Сын де Брёйне быстро вырос" – в Англии обсуждают поцелуй Зинченко
"Сын де Брёйне быстро вырос" – в Англии обсуждают поцелуй Зинченко
Чемпионы мира поиграли Турции
Чемпионы мира поиграли Турции
Жена Коноплянки неистовствовала во время матча с Сербией
Жена Коноплянки неистовствовала во время матча с Сербией
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2412
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4662
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 486
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 531
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1098
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
09 июня 2019
Просмотров: 1188
Рецепт щасливого шлюбу
– Фільм про жіночий оргазм спровокував мене зняти пережитий бурхливий оргазм. Хотіла з'ясувати, що це було і як його відчувають інші ...
понедельник, 10 июня 2019 08:31

Зинченко закрутил роман с украинской журналисткой

  Комментировать

Поединок против Сербии стал для полузащитника сборной Украины Александра Зинченко весьма удачным. Кроме того, что его команда крупно разбила соперника сам хавбек неоднократно показывал красивую игру, отдавая передачи в одно касание и постоянно развивая острые атаки.

Ярким получилось и послематчевое интервью Зинченко. Вернее, его концовка. После того, как журналистка "ТК Футбол" Влада Седан задала все вопросы полузащитнику, он ее поцеловал в щеку. Коллеги журналистки и все зрители, остались смотреть канал после окончания матча пропустить это не могли.

Как стало известно "Sport Arena" Зинченко и Седан встречаются. Именно поэтому вчерашний поцелуй нельзя назвать случайным.

На самом деле Зинченко давно знаком с Седан. Еще в прошлом году он выложил фото из Турции, где находился в отпуске вместе с бывшими партнерами по "Шахтеру" - Николаем Матвиенко, Вячеславом Танковским, Андреем Борячуком и Александром Зубковым. Вот только тогда хавбек "Манчестер Сити" был единственным из компании, кто приехали на отдых без второй половинки - на тот момент журналистка встречалась с форвардом Андреем Борячуком.

Автор: Социальные сети.
  Зинченко и Седан знакомы давно
Зинченко и Седан знакомы давно


Насколько длительные отношения между игроком и журналисткой можно только догадываться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сын де Брёйне быстро вырос" – в Англии обсуждают поцелуй Зинченко

Настоящая фамилия Влады Седан - Щеглова, На телеканалах "Футбол" она стала активно появляться с прошлого года.

https://sportarena.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зинченко закрутил роман с украинской журналисткой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

"Мрачный" Шевченко в шинели понравился Хрущеву

Самое читаемое
Пенсии пересчитают
Пенсии пересчитают Просмотров: 32842
Зеленский помиловал государственного изменника
Зеленский помиловал государственного изменника 1 Просмотров: 22869
Алина Гросу показала мужа
Алина Гросу показала мужа
5
 1 Просмотров: 22122
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
16
 Просмотров: 16335
Януковичу дали 2 года колонии строгого режима
Януковичу дали 2 года колонии строгого режима
 Просмотров: 10926
Спорт
"Шахтер" нашел замену Фонсеке
"Шахтер" нашел замену Фонсеке Просмотров: 135
Португалия выиграла Лигу нации
Португалия выиграла Лигу нации
 Просмотров: 162
Рейес помог Капелло стать чемпионом
Рейес помог Капелло стать чемпионом Просмотров: 234
Гризманн перейдет в ПСЖ
Гризманн перейдет в ПСЖ Просмотров: 432
Люксембург будет судиться за Мораеса до последнего
Люксембург будет судиться за Мораеса до последнего Просмотров: 477
Больше всего комментируют
36
Крым гибридно просит у Зеленского воды и поездов: документ
27
Спикер Зеленского возмутила украинцевский обвинением ВСУ
19
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
10
Сын Ющенко открыл ресторан
8
Порошенко представил первую десятку "Европейской солидарности"
Голосов: 179
Голосование Кто главный герой матча Украина - Сербия?
  • 1) Виктор Цыганков
  • 2) Евгений Коноплянка
  • 3) Андрей Шевченко
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua