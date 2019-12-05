Зинченко заговорил о своем возвращении в "Шахтер"

Александр Зинченко пришел с юношеской командой "Шахтера" в финал Юношеской Лиги УЕФА. Фото: из открытых источников

Игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко не против еще раз примерить футболку "Шахтера"

"Когда я был маленький и играл в академии Шахтера, всегда мечтал сыграть на Донбасс Арене. Ты никогда не знаешь, что может произойти в твоей жизни.

Я очень уважаю и люблю "Шахтер". Он для меня родной. "Шахтер" воспитал меня, я не исключаю возможности вернуться ", - цитирует Зинченко "Трибуна"

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Александр Зинченко выступал за молодежную команду "горняков" до 2015 года, после чего перебрался в российской "Уфы". Уже из России перебрался в "Манчестер Сити"