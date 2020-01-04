Зинченко забил первый гол в сезоне за "Манчестер Сити"

александр Зинченко забил второй мяч в кубке Англии. В прошлом году он тоже забивал

Игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко вышел в стартовом составе Манчестер Сити на матч третьего раунда Кубка Англии против Порт Вейл из английской Лиги 2. Как и в недавнем поединке чемпионата с Шеффилдом украинец сумел оставить яркий след в игре. На этот раз Зинченко отметился голом, который стал для него первым в сезоне.

Пушечный удар с 25-ти и рикошет от защитника метров помог Ман Сити открыть счет в матче и в итоге победить 4:1.

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Александр Зинченко в декабре восстановился после травмы колена и провел несколько матчей в чемпионате и Кубке