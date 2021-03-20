Зинченко вышел в полуфинал Кубка Англии

 
Ексклюзивы
1/5
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
2 Просмотров: 684
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
4 Просмотров: 1737
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
7 Просмотров: 747
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 495
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1062
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
1 Просмотров: 738
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 981
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2898
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 315
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
СССР проиграл финал идеологическому врагу
СССР проиграл финал идеологическому врагу
Форвард "Рейнджерс" чуть не убил вратаря "Славии"
Форвард "Рейнджерс" чуть не убил вратаря "Славии"
Американский боксер нокаутировал соперника раньше, чем его секундант начал смотреть бой
Американский боксер нокаутировал соперника раньше, чем его секундант начал смотреть бой
Позор Моуриньо и вылет "Милана": результаты матчей 1/8 Лиги Европы
Позор Моуриньо и вылет "Милана": результаты матчей 1/8 Лиги Европы
В Италии забили сумасшедший гол со своей половины поля
В Италии забили сумасшедший гол со своей половины поля
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
7 Просмотров: 747
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 423
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 702
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 207
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1062
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 марта 2021
1 Просмотров: 441
Мумія
Планував написати цю колонку раніше. Але відклав – ювілеї, знаєте, річниці. Великі імена, вікопомні події, перемоги й здобутки. На урочистому ...
воскресенье, 21 марта 2021 08:52

Зинченко вышел в полуфинал Кубка Англии

  Комментировать
Зинченко вышел в полуфинал Кубка Англии
Кевин Де Брейне стал автором одного из мячей. Фото: Reuters

Вчера в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк" завершился четвертьфинальный матч Кубка Англии "Эвертон" — "Манчестер Сити". Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 84-й минуте матча — полузащитник "Ман Сити" Илкай Гюндоган удачно сыграл на добивании, ударом головой поразив уже пустые ворота хозяев. А окончательный результат на 90-й минуте установил полузащитник гостей Кевин Де Брёйне.

Соперник подопечных Хосепа Гвардиолы по полуфиналу определится по результатам жеребьёвки. На данный момент ещё одним полуфиналистом уже стал "Саутгемптон", победивший сегодня "Борнмут" (3:0). В оставшихся матчах 1/4 финала "Челси" сыграет с "Шеффилд Юнайтед", а "Лестер Сити" примет "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Сити" шесть раз побеждал в старейшем футбольном соревновании в мире. В последний раз "горожане" завоёвывали этот трофей в 2019 году. "Эвертон" является пятикратным обладателем Кубка Англии. В последний раз "ириски" побеждали в 1995 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нынешний "Манчестер Сити" - моя худшая команда - Гвардиола

Украинец Александр Зинченко из "Сити" отыграл весь матч. У него самая высокая оценка в команде.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зинченко вышел в полуфинал Кубка Англии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
марта

Запатентовали новый музыкальный инструмент

Самое читаемое
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
5
 Просмотров: 18954
Порноактриса неожиданно покинула шоу &quot;Холостяк&quot;. Самые &quot;горячие&quot; фото соблазнительной участницы проекта
Порноактриса неожиданно покинула шоу "Холостяк". Самые "горячие" фото соблазнительной участницы проекта
6
 Просмотров: 12115
Лесю Никитюк позвали замуж прямо на сцене
Лесю Никитюк позвали замуж прямо на сцене
3
 Просмотров: 7623
Голышом на Мальдивах и велосипедистка в мини-бикини. Какими снимками поражают звезды
Голышом на Мальдивах и велосипедистка в мини-бикини. Какими снимками поражают звезды
5
 Просмотров: 5544
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
13
 Просмотров: 5499
Спорт
Мать Гусина вспомнила гол сына
Мать Гусина вспомнила гол сына Просмотров: 423
Тайсона перевели в дубль "Шахтера"
Тайсона перевели в дубль "Шахтера" Просмотров: 612
Назвали сумму, которую давала "Бавария" за бразильца "Шахтера"
Назвали сумму, которую давала "Бавария" за бразильца "Шахтера" Просмотров: 342
СССР проиграл финал идеологическому врагу
СССР проиграл финал идеологическому врагу
 Просмотров: 513
Левандовски перестрелял Холанда в очередном туре
Левандовски перестрелял Холанда в очередном туре Просмотров: 261
Больше всего комментируют
7
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
4
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
3
Ученые выяснили причину тромбов после прививки AstraZeneca
3
В МВД прокомментировали акцию под Офисом президента
2
Создали новое формирование для охраны границ
Голосов: 220
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть