Зинченко вышел в полуфинал Кубка Англии

Кевин Де Брейне стал автором одного из мячей. Фото: Reuters

Вчера в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк" завершился четвертьфинальный матч Кубка Англии "Эвертон" — "Манчестер Сити". Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 84-й минуте матча — полузащитник "Ман Сити" Илкай Гюндоган удачно сыграл на добивании, ударом головой поразив уже пустые ворота хозяев. А окончательный результат на 90-й минуте установил полузащитник гостей Кевин Де Брёйне.

Соперник подопечных Хосепа Гвардиолы по полуфиналу определится по результатам жеребьёвки. На данный момент ещё одним полуфиналистом уже стал "Саутгемптон", победивший сегодня "Борнмут" (3:0). В оставшихся матчах 1/4 финала "Челси" сыграет с "Шеффилд Юнайтед", а "Лестер Сити" примет "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Сити" шесть раз побеждал в старейшем футбольном соревновании в мире. В последний раз "горожане" завоёвывали этот трофей в 2019 году. "Эвертон" является пятикратным обладателем Кубка Англии. В последний раз "ириски" побеждали в 1995 году.

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Украинец Александр Зинченко из "Сити" отыграл весь матч. У него самая высокая оценка в команде.