Зинченко впервые за 2 месяца сыграл полный матч за "Ман Сити"

Александр Зинченко был вне игры из-за травмы колена в течение почти 2-х месяцев. Фото: рейтер

Александр Зинченко впервые после травмы появился в стартовом составе "Ман Сити". Игрок сборной Украины сыграл полный матч Кубка английской лиги против представителя третьего дивизиона "Оксфорд Сити".

Команда Хосепа Гвардиолы легко разобралась с соперником 3: 1. Зинченко провел на поле всю игру на позиции левого защитника. Украинец начал первую голевую атаку "горожан", наносил один удар в створ ворот соперника, но больше был сконцентрирован на выполнении своих непосредственных обязанностей.

В середине октября Зинченко получил травму колена. После чего был прооперирован в Барселоне. Впервые появился на поле в 6 туре Лиги чемпионов против "Динамо" Загреб отыграв 25 минут во втором тайме.

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В текущем сезоне Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 9 матчей, в которых отметился результативными действиями. Команда Украинской идет на 3 месте АПЛ уступая "Ливерпулю" 14-ю очками.