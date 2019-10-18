Зинченко в России штрафовали за то, что он много тренировался

Полузащитника сборной Украины Александр Зинченко штрафовали в "Уфе" за то, что он дополнительно тренировался.

Об этом сообщает "24 канал"

Историю о штрафах Зинченко рассказал его бывший одноклубник Азамат Засеев, который сейчас выступает за другой российский клуб "Алания".

"Зинченко - очень талантливый футболист, но больше всего меня поражало, это его работоспособность. Его Перевертайло (тренер" Уфы ", - прим) даже штрафовал за то, что он тренировался больше, чем нужно. Саня устраивал себе дополнительные тренировки каждый день. Ему несколько раз сделали замечание, но он не слушал. Тогда его начали штрафовать, на что он ответил: "Ок, я буду платить штраф, но все равно буду тренироваться". В итоге, он сам находил футбольные площадки по городу, где можно было что-то с мячом делать, что-то отрабатывать. Такое ощущение, что он с утра до ночи тренировался ", - рассказал Азамат Засеев.

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Александр Зинченко начинал карьеру в донецком "Шахтере". Однако за основную команду так и не сыграл ни одного матча. После этого он выступал за "Уфу" с февраля 2015 году до лета 2016 года. Тогда же Зинченко перешел в "Манчестер Сити".