Зинченко удалили в матче с "Тоттенхемом"

Александр Зинченко подвел Гвардиолу

Украинец Александр Зинченко было удален в матче Английской Премьер-Лиги "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити". Он сорвал опасную атаку хозяев и получил вторую желтую карточку.

Первый "горчичник" Зинченко получил еще в первой половине игры.

Сразу после удаления "Тоттенхэм" открыл счет в матче – 1:0. Отличился новичок команды Бергвейн. Матч завершился победой "Тоттенхэма" – 2:0.

В первом тайме "горожане" имели множество моментов, но ни один из них не реализовали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зинченко чудом не перешел в "Спартак"

"Манчестер Сити" находится на второй строчке турнирной таблицы и отстает от "Ливерпуля" на 22 пункта.