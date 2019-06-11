Зинченко стыдно за поцелуй с журналисткой

Александр Зинченкю. ФОТО: ТЕЛЕКАНАЛ 24

Футболист сборной Украины Александр Зинченко признался, что ему стыдно за поцелуй с журналисткой в ​​прямом эфире.

"Поцелуй в прямом эфире? На самом деле, я хочу извиниться, что чуть не сорвал эфир. У меня отношения с Владой, я ее поцеловал, так как не видел две недели, не удержался", - сказал Зинченко в интервью каналу "Футбол 1".

После матча с Сербией, в котором Украина победила 5: 0, Зинченко поцеловал журналистку каналов "Футбол 1/2" Владу Седан, с которой он встречается.

Левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился своими эмоциями после ухода защитника Венсана Компани. "Компани для меня - просто икона футбола. Я вообще счастливчик, мне повезло делить с ним одну раздевалку. Постоянно старался держаться рядом с ним, использовать его советы и подсказки.