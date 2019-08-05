Зинченко сфотографировался с бывшей звездой сборной России после победы в Суперкубке Англии

Игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко сфотографировался с бывшим игроком сборной России и "Зенита" Андреем Аршавиным.

Андрей Аршавин опубликовал совместную фотографию с Украинской в ​​своем Инстаграми.

"С чемпионом чемпионов!", - так прокомментировал встречу с Зинченко бывшая звезда сборной России (74 матча, 17 голов в ее составе). У Аршавина также есть опыт выступлений на Туманном Альбионе - с 2009 по 2013 годы он защищал цвета лондонского "Арсенала".

Автор: .instagram Андрей Аршавин (слева) и Александр Зинченко (справа).

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Александр Зинченко вместе с "Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" и стал обладателем Суперкубка Англии 2019 года. Основное время игры завершилось со счетом 1: 1, а серии пенальти успешнее оказалась команда Гвардиолы.