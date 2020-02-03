Зинченко рассказал, почему покинул "Шахтер"

Александр Зинченко был капитаном юношеской команды "Шахтера". Фото: из открытых источников

Игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, почему разорвал контракт с донецким "Шахтером".

"После чемпионата Европы Ю-17 меня и Беку Вачиберадзе хотели видеть в первой команде на сборах, это было еще при Мирче Луческу. Тогда был самый сильный состав" Шахтера "за всю его историю. Мы от счастья прыгали до потолка. Но не сложилось.

За три дня до отъезда мы подошли к главному тренеру команды U-17, спросили: "В чем дело?" Он отвел нас в сторону и сказал: "Ребята, мы решили, что вы еще слишком молоды, и приняли других". Я тогда понял, что нас реально не рассчитывают.

Я осознавал ситуацию. И понимал, что УЕФА будет на моей стороне. Мы придерживались закона. Так сложилось, что моя семья переехала в другую страну. А я несовершеннолетний. И мы разорвали контракт. Я и не хотел уходить из "Шахтера". У меня был контракт еще на два года. И у меня нет никакой обиды. Я просто выбрал свой путь ", - поделился Зинченко в интервью" НВ ".

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Александр Зинченко является воспитанником Академии "Шахтера", но в 2014-м году разорвал контракт и перебрался в Россию, где выступал за Уфу. Через два года подписал контракт с "Манчестер Сити".