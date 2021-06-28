Зинченко рассказал, благодаря чему Украина победит Швецию

Александр Зинченко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко считает, что у его команды хорошие шансы победы Швецию в 1/8 Евро.

Украинцам стоит сыграть компактно и надежно, сказал игрок "Манчестер Сити" перед матчем.

"Со сборной Швеции нам нужно сыграть компактно единым блоком, держать дистанцию ​​между друг другом. Исходя из этого, у нас все должно получиться.

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На этом Евро они показывают, что играют целостно и компактно. В каждой линии есть хорошие игроки. Безусловно, это 10-й номер, Форсберг - лучший бомбардир сборной на турнире, также очень опытная линия обороны. Если я не ошибаюсь, у них старейшая команда на чемпионате Европы, это говорит о многом, о том, что они сыгранность между собой, чувствуют друг друга на поле. Также нападающий Исаак, который демонстрирует хороший футбол в Испании, он сейчас на слуху. Я думаю, все прекрасно понимают, что благодаря таким турнирам ты можешь показать себя, проявить свои лучшие качества, чтобы строить свое будущее.

Понимаем, что Швеция - очень сильная команда, которая вышла с первого места из непростой группы. Нам предстоит очень серьезный матч за выход в следующий раунд ", - сказал Зинченко в эфире "Великого футбола".

Матч Швеция - Украина состоится 29 июня. Начало встречи в 22:00. В группе Украина победила Северную Македонию и проиграла Австрии и Нидерландами. Швеция победила Польшу и Словакию, но сыграла вничью с Испанией.