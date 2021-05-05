Зинченко расплакался после матча из ПСЖ

Александр Зинченко получит шанс впервые сыграть в финале. Фото: Reuters

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" 24-летний Александр Зинченко эмоционально отреагировал на выход своей команды в финал Лиги чемпионов. Сразу после финального свистка ответного матча 1/2 финала с "Пари Сен-Жермен" - 2:0 - Зинченко не сумел сдержать слёз.

Вчера, 4 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА "Манчестер Сити" принимал "Пари Сен-Жермен". Встреча проходила на стадионе "Этихад" в Манчестере - Англия - и завершилась со счётом 2:0.

Первая встреча команд состоялась 24 апреля на стадионе "Парк де Пренс" в Париже, Франция, и завершилась победой британского коллектива со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей команда Хосепа Гвардиолы победила с общим счётом 4:1 и стала первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

В решающем матче "горожанам" предстоит сойтись с победителем пары "Реал" — "Челси".

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Зинченко может стать третьим украинским игроком, побеждавшим в финалах Лиги чемпионов в составе иностранного клуба. Ранее это делали Андрей Шевченко с "Миланом" и Анатолий Тимощук с "Баварией".