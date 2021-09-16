Зинченко провалил матч Лиги чемпионов

Александр Зинченко уже пять лет играет в составе "Манчестер Сити". Фото: REUTERS

Игрок сборной Украины 24-летний Александр Зинченко провел неудачный старт в Лиге чемпионов.

За матч первого тура ЛЧ "Манчестер Сити" - "Лейпциг" украинец получил одну из самых низких оценок в команде, пишет "Трибуна".

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Зинченко сыграл полный матч за "горожан". От SofaScore получил оценку 6,1 - вторая худшая в составе команды после вратаря Эдерсона, который пропустил три гола.

Игрок сборной Украины получил желтую карточку, сделал 31 точную передачу (79%), выиграл три из пяти единоборств, сделал три выноса мяча, два перехвата, а также девять потерь.

Матч "МС" - "Лейпциг" завершился победой "горожан" - 6:3. Александр Зинченко выступает за "МС" с 2016 года. Это его первый матч в основном составе в текущем сезоне. В следующем матче команда украинца сыграет против "Саутгемптона". Игра состоится 18 сентября.