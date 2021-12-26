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воскресенье, 26 декабря 2021 19:14

Зинченко принял участие в разгроме "Лестера"

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Зинченко принял участие в разгроме &quot;Лестера&quot;
Зинченко получил низкую оценку. Фото: Reuters

Сегодня, 26 декабря, на стадионе "Этихад" в Манчестере в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Лестер Сити". Хозяева одержали победу — 6:3.

На 5-й минуте отличился полузащитник "горожан" Кевин Де Брёйне, ему ассистировал Фернандиньо. На 14-й минуте 11-метровый в ворота "лис" реализовал нападающий "Сити" Рияд Марез.

На 21-й минуте результативный удар нанёс полузащитник Илкай Гюндоган. На 24-й минуте хавбек гостей Юри Тилеманс нарушил правила в своей штрафной площади, после чего арбитр Крис Кавана поставил 11-метровый в ворота "лис". Гол с пенальти оформил Рахим Стерлинг.

На 55-й минуте забил хавбек "лис" Джеймс Мэддисон, голевую передачу сделал Ихеаначо. На 59-й минуте гол на свой счёт записал форвард "Лестера" Адемола Лукман, голевой пас оформил Ихеаначо.

На 65-й минуте забил нападающий гостей Келечи Ихеаначо. Через четыре минуты преимущество своей команды упрочил защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт, голевой пас сделал Рияд Марез.

За три минуты до окончания основного времени матча дубль оформил Стерлинг.

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Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отыграл весь матч, но результативными действиями не отличился. "Манчестер Сити" набрал 47 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу.

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Дата
26
декабря

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