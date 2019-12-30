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понедельник, 30 декабря 2019 08:58

Зинченко помог "Манчестер Сити" одолеть "Шеффилд"

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Зинченко помог &quot;Манчестер Сити&quot; одолеть &quot;Шеффилд&quot;
Александр Зинченко впервые вышел на поле в стартовом составе после травмы

Украинский игрок "Ман Сити" Александр Зинченко провел хороший матч 20-го тура АПЛ против "Шеффилд Юнайтед" и получил хорошую прессу. "Горожане выиграли" 2:0.

Украинец провел полный матч и получил от WhoScored оценку 7,5 – третья лучшая в матче и в команде. Выше только у де Брейне (гол+пас) 8,3 и у Мареза (ассист) 8,1. Об этом пишет "Трибуна"

Зинченко нанес 2 удара по воротам, совершил 133 касания к мячу (второй показатель в матче), сделал 101 точную передачу (94%), выиграл 2 верховых мяча и совершил 5 отборов (лучший в матче).

После этой победы "Манчестер Сити"остается на третьем месте. В команды 41 балл. Больше в "Ливерпуля" – 55 и в "Лестера" – 42.

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Последний раз Зинченко выходил в старте 18 декабря в Кубке лиги. В АПЛ он не играл с первых минут с 28 сентября. В текущем сезоне 23-летний футболист провел 13 матчей.

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